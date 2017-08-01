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ВТБ Банк продаст ТРЦ Магеллан в Харьковской области

01.08.2017 17:23
Дочерний банк российского ВТБ - выставит на торги ТРЦ Магеллан в Харьковской области
Фото: EPA

ВТБ Банк - дочерний банк российского ВТБ - выставит на торги торгово-развлекательный комплекс Магеллан в Харьковской области. Об этом сообщает FinClub, ссылаясь на данные CETAM.

Торги пройдут 11 августа. Стартовая цена лота составит 603,67 млн грн. ТРЦ Магеллан общей площадью 110,07 тыс. кв. м находится по адресу: Харьковская область, Дергачевский р-н, пгт. Малая Даниловка, ул. Кольцевая дорога, 4а.

Лот включает действующий ТРЦ общей площадью 64,8 тыс. кв. м, а также незавершенную очередь строительства общей площадью 44,9 тыс. кв. м, размещенные на земельном участке в 4,2 га.

Ранее ТРЦ принадлежал украинскому бизнесмену, собственнику группы Милкиленд Анатолию Юркевичу. В банке заявляли, что Магеллан был передан в его собственность вследствие ипотечной оговорки и в дальнейшем планировался к продаже.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, ВТБ Банк
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