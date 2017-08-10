Официальные курсы банковских металлов на 10.08.2017

Нацбанк Украины установил на 10 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 326971,30 грн;

серебро - 4267,70 грн;

платина - 250042,17 грн;

палладий - 229977,06 грн.

Напомним, на 9 августа были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 324693,40 грн;

серебро - 4217,57 грн;

платина - 248576,50 грн;

палладий - 224387,90 грн.

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