Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 10 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 0,17 коп до 25,5960 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,22 коп - до 25,8665 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,68 грн, минимальный курс продажи - 25,78 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,75 коп и составляет 29,8565 грн, средний курс продажи упал - на 5,68 коп до 30,4235 грн. Продать евро дороже можно за 30,0 грн, купить дешевле - за 30,29 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,7 коп и составляет 3,964 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп до 4,344 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,5960 25,8665 0,3964 0,4344 29,8565 30,4235 Медиана 25,6000 25,8500 0,4120 0,4340 29,8750 30,4000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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