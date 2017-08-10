Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 10 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 0,57 коп до 25,6000 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,43 коп - до 25,8487 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,75 грн, минимальный курс продажи - 25,76 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,83 коп и составляет 29,8657 грн, средний курс продажи упал - на 6,00 коп до 30,4203 грн. Продать евро дороже можно за 30,05 грн, купить дешевле - за 30,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 3,902 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп до 4,339 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,6000 25,8487 0,3902 0,4339 29,8657 30,4203 Медиана 25,6000 25,8500 0,4100 0,4320 29,9000 30,4000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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