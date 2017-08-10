Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В четверг, 10 августа, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,70/25,72*, к 12:00 котировки составили 25,69/25,71

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,69, максимальные - 25,70. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,71, максимальные - 25,72.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4280/0,4286, к 12:00 котировки составили 0,4287/0,4293.



Торги по евро начались с котировок 30,1435/30,1644, к 12:00 котировки составили 30,1266/30,1475.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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