ОАЭ объявили бойкот банкам, в которых Катар имеет долю

ОАЭ объявили неофициальный бойкот финучреждениям, в которых значительные доли принадлежат Катару

Объединенные Арабские Эмираты начали неофициальный бойкот западных банков, в которых значительными долями владеет Катар. Об этом пишет Financial Times.



По имеющимся данным, должностные лица ОАЭ заявили таким банкам, как Credit Suisse , Deutsche Bank и Barclays и другим, что они вряд ли выиграют значительные мандаты в Абу-Даби в ближайшие месяцы из-за того, что крупными пакетами акций в них владеют суверенный фонд Катары и члены правящей семьи.



Публичного объявления бойкота не будет.



Издание отмечает, что даже неофициальный бойкот может ограничить возможности для бизнеса в странах Персидского залива. Этот шаг усиливает давление на Катар со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Бахрейна.



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