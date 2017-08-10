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ОАЭ объявили бойкот банкам, в которых Катар имеет долю

10.08.2017 15:19
ОАЭ объявили неофициальный бойкот финучреждениям, в которых значительные доли принадлежат Катару
Фото: EPA

Объединенные Арабские Эмираты начали неофициальный бойкот западных банков, в которых значительными долями владеет Катар. Об этом пишет Financial Times.

По имеющимся данным, должностные лица ОАЭ заявили таким банкам, как Credit Suisse , Deutsche Bank и Barclays и другим, что они вряд ли выиграют значительные мандаты в Абу-Даби в ближайшие месяцы из-за того, что крупными пакетами акций в них владеют суверенный фонд Катары и члены правящей семьи.

Публичного объявления бойкота не будет. 

Издание отмечает, что даже неофициальный бойкот может ограничить возможности для бизнеса в странах Персидского залива. Этот шаг усиливает давление на Катар со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Бахрейна.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги
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