Валютные депозиты в июле выросли более чем на 2%

На 1 августа объем валютных депозитов в украинских банках вырос до $13,6 млрд

Объем гривневых депозитов в банках в июле вырос на 0,5% - до 449,76 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) - на 2,1%, до $13,61 млрд.



Как сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте, такую динамику обеспечил существенный рост вкладов корпоративного сектора.



Портфель депозитов бизнеса в национальной валюте в июле увеличился на 2%, в то время как остатки по гривневым депозитам населения сократились на 1%, что прежде всего объясняется сезонным фактором, сообщает НБУ.



С начала года объем гривневых депозитов вырос на 5,7%, валютных - снизился на 0,5%.



В июле портфель кредитов, предоставленных банками корпоративному сектору и населению в национальной валюте, продолжал расти - на 1,8% по сравнению с июнем. В частности, остатки по кредитам, предоставленным бизнесу в национальной валюте, увеличились на 1,8%, домохозяйствам - на 1,6%.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.