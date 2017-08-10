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Валютные депозиты в июле выросли более чем на 2%

10.08.2017 15:46
На 1 августа объем валютных депозитов в украинских банках вырос до $13,6 млрд

Объем гривневых депозитов в банках в июле вырос на 0,5% - до 449,76 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) - на 2,1%, до $13,61 млрд.

Как сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте,  такую динамику обеспечил существенный рост вкладов корпоративного сектора.

Портфель депозитов бизнеса в национальной валюте в июле увеличился на 2%, в то время как остатки по гривневым депозитам населения сократились на 1%, что прежде всего объясняется сезонным фактором, сообщает НБУ.

С начала года объем гривневых депозитов вырос на 5,7%, валютных - снизился на 0,5%.

В июле портфель кредитов, предоставленных банками корпоративному сектору и населению в национальной валюте, продолжал расти - на 1,8% по сравнению с июнем. В частности, остатки по кредитам, предоставленным бизнесу в национальной валюте, увеличились на 1,8%, домохозяйствам - на 1,6%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Депозит
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