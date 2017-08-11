Курсы валют НБУ на 11.08.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 3 копейки

На 11 августа НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2569,2368 грн за $100;

3014,2286 грн за 100 евро;

4,2871 грн за 10 руб РФ.



На 10 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2572,4503 грн за $100;

3017,7414 грн за 100 евро;

4,2902 грн за 10 руб РФ.





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