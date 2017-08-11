Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 11 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2,15 коп до 25,5785 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,42 коп - до 25,8245 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,62 грн, минимальный курс продажи - 25,75 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,37 коп и составляет 29,8620 грн, средний курс продажи упал - на 0,98 коп до 30,4105 грн. Продать евро дороже можно за 30,0 грн, купить дешевле - за 30,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,4 коп и составляет 3,947 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп до 4,349 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,5785 25,8245 0,3947 0,4349 29,8620 30,4105 Медиана 25,5800 25,8400 0,4110 0,4350 29,9000 30,4000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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