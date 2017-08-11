Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 11 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2,90 коп до 25,5710 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,57 коп - до 25,8130 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,63 грн, минимальный курс продажи - 25,73 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,23 коп и составляет 29,8533 грн, средний курс продажи упал - на 1,53 коп до 30,4050 грн. Продать евро дороже можно за 30,0 грн, купить дешевле - за 30,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,900 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи остался прежним и составляет 4,339 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,5710 25,8130 0,3900 0,4339 29,8533 30,4050 Медиана 25,5700 25,8000 0,4100 0,4320 29,8750 30,4000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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