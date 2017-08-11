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Сын Януковича подал в суд на НБУ

11.08.2017 14:15
Александр Янукович пытается заставить Нацбанк возместить убытки
Александр Янукович

Сын беглого экс-дитатора Виктора Януковича Александр подал иск против Национального банка Украины (НБУ) о возмещении убытков. Это следует из сообщения на сайте Печерского районного суда Киева.

Иск был зарегистрирован 10 августа под N757/46587/17-ц.

Александр Янукович пытается заставить НБУ возместить убытки. Судьей назначена Лариса Цоколь.

В начале марта Генеральная прокуратура и Госфинмониторинг заблокировали операции с деньгами Януковича-младшего во Всеукраинском банке развития (ВБР).

До этого Печерский суд снял арест с 312,5 млн грн, которые поступили в Международный инвестиционный банк президента Петра Порошенко от ВБР.

Средства из ВБР в МИБ были перечислены 10 января. Позднее в Международном инвестиционном банке сообщили, что перевод средств не был согласован и что сразу же  после зачисления средств на счета, об аресте которых упоминали СМИ, банк сообщил Государственной службе финансового мониторинга о финансовых операциях клиента.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Янукович Виктор, Нацбанк, Всеукраинский банк развития
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