Сын Януковича подал в суд на НБУ
Сын беглого экс-дитатора Виктора Януковича Александр подал иск против Национального банка Украины (НБУ) о возмещении убытков. Это следует из сообщения на сайте Печерского районного суда Киева.
Иск был зарегистрирован 10 августа под N757/46587/17-ц.
Александр Янукович пытается заставить НБУ возместить убытки. Судьей назначена Лариса Цоколь.
В начале марта Генеральная прокуратура и Госфинмониторинг заблокировали операции с деньгами Януковича-младшего во Всеукраинском банке развития (ВБР).
До этого Печерский суд снял арест с 312,5 млн грн, которые поступили в Международный инвестиционный банк президента Петра Порошенко от ВБР.
Средства из ВБР в МИБ были перечислены 10 января. Позднее в Международном инвестиционном банке сообщили, что перевод средств не был согласован и что сразу же после зачисления средств на счета, об аресте которых упоминали СМИ, банк сообщил Государственной службе финансового мониторинга о финансовых операциях клиента.
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