Межбанк закрылся котировками доллара 25,66/25,685

В пятницу, 11 августа, торги по доллару США открылись котировками 25,67/25,685, к закрытию котировки составили 25,66/25,685

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,66, максимальные - 25,69. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,68, максимальные - 25,71.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4259/0,4264, к закрытию котировки составили 0,4279/0,4286.

Торги по евро начались с котировок 30,1750/30,1901, к закрытию котировки составили 30,2480/30,2749.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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