Гонтарева проведет в отпуске четыре с половиной месяца
Подавшая в отставку глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева с 11 мая по 26 сентября находится в отпуске и возвращаться на работу в Нацбанк не планирует. Об этом сообщает УНИАН.
Как уточнили в НБУ, с 8 августа по 26 сентября Гонтарева находится в отпуске за свой счет и за счет отгулов.
"Этот период включает 15 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы (что предусмотрено ст. 26 закона Украины об отпусках), а также 20 дней отдыха, накопленных за время пребывания на посту главы НБУ, за работу в выходной день во время командировок", - сообщили в НБУ
В Нацбанке также напомнили, что Гонтарева с 11 мая по 7 августа включительно находилась в оплачиваемом отпуске, использовав остатки ежегодных отпусков, которые накопились с 2014 г.
В НБУ акцентировали внимание, что Гонтарева не планирует возвращаться на работу в Национальный банк.
Напомним, 10 апреля 2017 г. Гонтарева объявила о своей отставке с 10 мая. Яков Смолий приступил к исполнению обязанностей председателя Нацбанка с 11 мая.
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