Платежеспособные банки понесли почти 2 млрд грн убытков – НБУ
Чистый убыток платежеспособных банков в первом полугодии 2017 г. составил 1,85 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Регулятор отметил, что по итогам первого квартала 2017 г. чистая прибыль платежеспособных банков составила 4,1 млрд грн, а главной причиной ухудшения финрезультата стал существенный рост во втором квартале 2017 г. отчислений в резервы - до 12,5 млрд грн. При этом преобладающую долю отчислений сформировали два банка - ПриватБанк и Проминвестбанк.
Убытки ПриватБанка и Проминвестбанка привели к отрицательному финансовому результату группы государственных банков и банков с иностранным капиталом соответственно.
Так, по итогам первого полугодия совокупный убыток государственных банков составил почти 1,8 млрд грн. (без учета результата ПриватБанка - прибыль в 1,1 млрд грн.), банков с иностранным капиталом - 1,1 млрд грн (без учета результата Проминвестбанка - прибыль почти 3,7 млрд грн.). Совокупная чистая прибыль банков с частным капиталом за отчетный период превысила 1 млрд грн.
Среди положительных тенденций первого полугодия 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в НБУ отметили рост чистого комиссионного дохода (на 34%) и чистого процентного дохода (на 3,5%). Рост чистого процентного дохода произошел за счет более быстрого сокращения процентных расходов по сравнению с процентными доходами по операциям банков с физическими лицами.
Из 90 платежеспособных банков по состоянию на 1 июля 2017 г. 70 банков были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 8,22 млрд грн, 20 банков - убыточными с совокупным чистым убытком в 10,07 млрд грн.
Ранее в Фонде гарантирования вкладов физических лиц заявили, что около 10 работающих банков имеют статус проблемных.
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