Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В понедельник, 14 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 0,70 коп до 25,5640 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,45 коп - до 25,8275 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,64 грн, минимальный курс продажи - 25,73 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,72 коп и составляет 29,9505 грн, средний курс продажи вырос - на 9,75 коп до 30,5025 грн. Продать евро дороже можно за 30,11 грн, купить дешевле - за 30,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 6,1 коп и составляет 3,961 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп до 4,346 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,5640 25,8275 0,3961 0,4346 29,9505 30,5025 Медиана 25,5500 25,8500 0,4115 0,4350 30,0000 30,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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