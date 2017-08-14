Валютные обязательства госбанков превысили активы на 115 млрд грн
На 1 июля объем валютных обязательств ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка превышал их валютные активы на 115,4 млрд грн. Об этом пишет Finbalance.
В частности, валютные обязательства ПриватБанка превысили его валютные активы на 60,5 млрд грн, Укрэксимбанка - на 28,7 млрд грн, а Ощадбанка - на 26,2 млрд грн.
Минимизировать риски для валютных вкладчиков этих госбанков призвано в том числе внесение правительством в их уставный капитал гособлигаций, индексированных на курс доллара. Однако в случае девальвации это означает увеличение госдолга и процентных расходов по соответствующим бумагам.
В июле Министерство финансов внесло в капитал национализированного ПриватБанка облигации внутреннего государственного займа еще на 22,5 млрд грн из утвержденной Кабмином в июне суммы докапитализации на 38,56 млрд.
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