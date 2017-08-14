 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.58  25.84   EUR:  29.87  30.42
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Валютные обязательства госбанков превысили активы на 115 млрд грн

14.08.2017 10:30
Валютные обязательства ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка на 1 июля на 115 млрд грн превышали их активы
Фото: Getty Images

На 1 июля объем валютных обязательств ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка превышал их валютные активы на 115,4 млрд грн. Об этом пишет Finbalance.

В частности, валютные обязательства ПриватБанка превысили его валютные активы на 60,5 млрд грн, Укрэксимбанка - на 28,7 млрд грн, а Ощадбанка - на 26,2 млрд грн.

Минимизировать риски для валютных вкладчиков этих госбанков призвано в том числе внесение правительством в их уставный капитал гособлигаций, индексированных на курс доллара. Однако в случае девальвации это означает увеличение госдолга и процентных расходов по соответствующим бумагам.

В июле Министерство финансов внесло в капитал национализированного ПриватБанка облигации внутреннего государственного займа еще на 22,5 млрд грн из утвержденной Кабмином в июне суммы докапитализации на 38,56 млрд.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Ощадбанк, Укрэксимбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров