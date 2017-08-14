Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В понедельник, 14 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1,10 коп до 25,5600 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,07 коп - до 25,8023 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,64 грн, минимальный курс продажи - 25,68 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,13 коп и составляет 29,9547 грн, средний курс продажи вырос - на 8,70 коп до 30,4920 грн. Продать евро дороже можно за 30,11 грн, купить дешевле - за 30,27 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,900 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,2 коп до 4,337 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,5600 25,8023 0,3900 0,4337 29,9547 30,4920 Медиана 25,5500 25,8000 0,4100 0,4330 30,0000 30,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.