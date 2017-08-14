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ПриватБанк стал "лидером" по оттоку депозитов в первом полугодии

14.08.2017 12:14
Национализированный ПриватБанк и три "дочки" российскиз банков потеряли больше всего валютных депозитов в первом полугодии
Фото: Getty Images

Объем валютных депозитов граждан Украины по итогам первого полугодия наиболее существенно сократился в ПриватБанке (на $124,3 млн), "дочке" Сбербанка России (на $69,4 млн), ВТБ Банке (на $25,3 млн) и Проминвестбанке (на $21,1 млн). Об этом пишет Finbalance.

В то же время объем гривневых вкладов населения в январе-июне наиболее существенно уменьшился в Сбербанке (на 509,4 млн грн), ВТБ Банке (на 301,9 млн грн), Проминвестбанке (на 282,3 млн грн), Укрэксимбанке (на 107,6 млн грн) и Идея Банке ( на -96,5 млн грн).

Как сообщалось, по итогам первого полугодия объем депозитов в четырех крупнейших госбанках (ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк) достиг 494,3 млрд грн, или 56,4% всех вкладов в банковской системе (на начало года было 455,3 млрд грн, или 53,7%).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги
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