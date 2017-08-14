Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:15)
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,62, максимальные - 25,65. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,64, максимальные - 25,68.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4290/0,4298, к 12:00 котировки составили 0,4280/0,4287.
Торги по евро начались с котировок 30,3362/30,3717, к 12:00 котировки составили 30,2418/30,2628.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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