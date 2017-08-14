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Контроль над операциями небанковских финучреждений могут усилить

14.08.2017 13:47
НБУ предлагает усилить контроль над операциями с наличностью небанковских финучреждений и коммерческих агентов банков
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает усилить контроль за операциями небанковских финансовых учреждений и коммерческих агентов банков по приему наличности для дальнейшего ее перевода. Об этом говорится в проекте постановления НБУ "О внесении изменений в постановление правления Национального банка от 12 февраля 2013 года N42".

"Проектом постановления предусмотрено введение обязанности для небанковских финансовых учреждений и коммерческих агентов банков открыть в банке отдельный счет и обеспечить зачисление на него наличных в гривнах, принятой ими для дальнейшего ее перевода", - сообщает регулятор.

Также в НБУ отметили, что целями разработки проекта является установление дополнительного контроля над операциями небанковских финучреждений и коммерческих агентов банков с наличными.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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