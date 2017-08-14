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Ощадбанк возобновил выдачу "теплых" кредитов

14.08.2017 14:58
Государственный Ощадбанк возобновил выдачу кредитов на повышение энергоэффективности жилых помещений

Государственный Ощадбанк возобновил выдачу "теплых" кредитов. Пресс-служба финучреждения напоминает, что по программе "Ощадний дім" предоставляются кредиты на осуществление энергоэффективных мероприятий как в отдельной квартире, так и в частном доме, а также в многоквартирных зданиях.

В рамках программы государство компенсирует заемщикам 20% суммы кредита (до 12 тыс. грн) на приобретение негазовых котлов и 35% суммы кредита (до 14 тыс. грн) на приобретение энергосберегающих материалов и оборудования и соответствующих дополнительных материалов к ним. Для субсидиантов компенсация составляет 35% (максимум 12 тыс. грн или 14 тыс. грн соответственно).

Также программа получает поддержку со стороны городских, районных и областных администраций, которые выделяют средства из местных бюджетов на дополнительную компенсацию процентов или части тела кредита. Сейчас таких партнерских проектов в Ощадбанке уже 70, что подчеркивает стратегическую важность данной программы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк, Кредит
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