Межбанк закрылся котировками доллара 25,62/25,635

В понедельник, 14 августа, торги по доллару США открылись котировками 25,65/25,68, к закрытию котировки составили 25,62/25,635

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,62, максимальные - 25,65. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,635, максимальные - 25,68.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4290/0,4298, к закрытию котировки составили 0,4289/0,4295.

Торги по евро начались с котировок 30,3362/30,3717, к закрытию котировки составили 30,2059/30,2211.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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