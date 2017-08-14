 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.57  25.83   EUR:  29.95  30.50
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Бывшему главе Юнион Стандарт Банка назначили залог

14.08.2017 17:46
Суд назначил экс-председателю правления Юнион Стандарт Банка Евгению Кандидатову залог в суммк 505 тыс. грн
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Печерский районный суд Киева 27 июля применил к экс-председателю правления Юнион Стандарт Банка Евгению Кандидатову меру пресечения в виде залога в размере 505,2 тыс. грн. Об этом пишет FinClub.

Ходатайство ГПУ о взятии экс-банкира под стражу суд отклонил, но обязал его появляться по первому требованию следователя, прокурора или суда.

Подозреваемый не может до 24 сентября покидать Киев без разрешения следователя, прокурора или суда; должен сообщать им о смене места проживания; не общаться со свидетелями по уголовному производству N12015100000000974; сдать загранпаспорта.

Нацполиция выяснила, что в 2015 году должностные лица Юнион Стандард Банка присвоили деньги путем выдачи невыгодных кредитов связанным лицам и предприятиям с признаками фиктивности.

25 июля Евгению Кандидатову сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а уже 27 июля изменили текст подозрения. В полиции считают, что он совершил растрату в сумме 518,41 млн грн.

Ранее сообщалось, что Нацполиция подозревает бывшего директора Юнион Стандард Банка Фридриха Поллака в совершении по предварительному сговору с советником председателя правления Юнион Стандард Банк растраты 63,5 млн грн, €405 тыс. и $44 тыс., находившихся в хранилищах Артемовского отделения банка.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги:
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров