Бывшему главе Юнион Стандарт Банка назначили залог

Суд назначил экс-председателю правления Юнион Стандарт Банка Евгению Кандидатову залог в суммк 505 тыс. грн

Печерский районный суд Киева 27 июля применил к экс-председателю правления Юнион Стандарт Банка Евгению Кандидатову меру пресечения в виде залога в размере 505,2 тыс. грн. Об этом пишет FinClub.



Ходатайство ГПУ о взятии экс-банкира под стражу суд отклонил, но обязал его появляться по первому требованию следователя, прокурора или суда.



Подозреваемый не может до 24 сентября покидать Киев без разрешения следователя, прокурора или суда; должен сообщать им о смене места проживания; не общаться со свидетелями по уголовному производству N12015100000000974; сдать загранпаспорта.



Нацполиция выяснила, что в 2015 году должностные лица Юнион Стандард Банка присвоили деньги путем выдачи невыгодных кредитов связанным лицам и предприятиям с признаками фиктивности.



25 июля Евгению Кандидатову сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а уже 27 июля изменили текст подозрения. В полиции считают, что он совершил растрату в сумме 518,41 млн грн.



Ранее сообщалось, что Нацполиция подозревает бывшего директора Юнион Стандард Банка Фридриха Поллака в совершении по предварительному сговору с советником председателя правления Юнион Стандард Банк растраты 63,5 млн грн, €405 тыс. и $44 тыс., находившихся в хранилищах Артемовского отделения банка.



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