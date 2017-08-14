Бывшему главе Юнион Стандарт Банка назначили залог
Печерский районный суд Киева 27 июля применил к экс-председателю правления Юнион Стандарт Банка Евгению Кандидатову меру пресечения в виде залога в размере 505,2 тыс. грн. Об этом пишет FinClub.
Ходатайство ГПУ о взятии экс-банкира под стражу суд отклонил, но обязал его появляться по первому требованию следователя, прокурора или суда.
Подозреваемый не может до 24 сентября покидать Киев без разрешения следователя, прокурора или суда; должен сообщать им о смене места проживания; не общаться со свидетелями по уголовному производству N12015100000000974; сдать загранпаспорта.
Нацполиция выяснила, что в 2015 году должностные лица Юнион Стандард Банка присвоили деньги путем выдачи невыгодных кредитов связанным лицам и предприятиям с признаками фиктивности.
25 июля Евгению Кандидатову сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а уже 27 июля изменили текст подозрения. В полиции считают, что он совершил растрату в сумме 518,41 млн грн.
Ранее сообщалось, что Нацполиция подозревает бывшего директора Юнион Стандард Банка Фридриха Поллака в совершении по предварительному сговору с советником председателя правления Юнион Стандард Банк растраты 63,5 млн грн, €405 тыс. и $44 тыс., находившихся в хранилищах Артемовского отделения банка.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
6376
-
4780
-
3685
-
3337
-
2833