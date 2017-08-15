НБУ укрепил гривню на 7 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 7 копеек

На 15 августа НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2563,0682 грн за $100;

3023,6516 грн за 100 евро;

4,2861 грн за 10 руб РФ.



На 14 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2569,5711 грн за $100;

3023,1004 грн за 100 евро;

4,2693 грн за 10 руб РФ.





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