Официальные курсы банковских металлов на 15.08.2017

Нацбанк Украины установил на 15 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 328662,24 грн;

серебро - 4349,53 грн;

платина - 252205,91 грн;

палладий - 230163,52 грн.

Напомним, на 14 августа были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 331037,84 грн;

серебро - 4391,40 грн;

платина - 252331,88 грн;

палладий - 232289,23 грн.

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