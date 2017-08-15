Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 1,13 коп - до 25,7910 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,6 грн, минимальный курс продажи - 25,7 грн.
Средний курс покупки евро упал на 7,67 коп и составляет 29,8780 грн, средний курс продажи упал - на 6,95 коп до 30,4225 грн. Продать евро дороже можно за 30,01 грн, купить дешевле - за 30,15 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,2 коп и составляет 3,951 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи остался прежним - 4,337 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,5220
|
25,7910
|
0,3951
|
0,4337
|
29,8780
|
30,4225
|
Медиана
|
25,5350
|
25,8000
|
0,4100
|
0,4350
|
29,9000
|
30,4000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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