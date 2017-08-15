Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 15 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 3,80 коп до 25,5220 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,13 коп - до 25,7910 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,6 грн, минимальный курс продажи - 25,7 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,67 коп и составляет 29,8780 грн, средний курс продажи упал - на 6,95 коп до 30,4225 грн. Продать евро дороже можно за 30,01 грн, купить дешевле - за 30,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,2 коп и составляет 3,951 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи остался прежним - 4,337 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,5220 25,7910 0,3951 0,4337 29,8780 30,4225 Медиана 25,5350 25,8000 0,4100 0,4350 29,9000 30,4000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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