Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 2,67 коп - до 25,7757 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,6 грн, минимальный курс продажи - 25,7 грн.
Средний курс покупки евро упал на 9,33 коп и составляет 29,8613 грн, средний курс продажи упал - на 8,97 коп до 30,4023 грн. Продать евро дороже можно за 30,05 грн, купить дешевле - за 30,15 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 3,891 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,2 коп до 4,335 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,5223
|
25,7757
|
0,3891
|
0,4335
|
29,8613
|
30,4023
|
Медиана
|
25,5200
|
25,7750
|
0,4090
|
0,4330
|
29,8700
|
30,4000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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