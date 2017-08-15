Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 15 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 3,77 коп до 25,5223 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,67 коп - до 25,7757 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,6 грн, минимальный курс продажи - 25,7 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,33 коп и составляет 29,8613 грн, средний курс продажи упал - на 8,97 коп до 30,4023 грн. Продать евро дороже можно за 30,05 грн, купить дешевле - за 30,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 3,891 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,2 коп до 4,335 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,5223 25,7757 0,3891 0,4335 29,8613 30,4023 Медиана 25,5200 25,7750 0,4090 0,4330 29,8700 30,4000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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