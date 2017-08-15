Банки выплатили НБУ 3,64 млрд грн по кредитам рефинанса
Платежеспособные банки во втором квартале 2017 года сократили задолженность перед Национальным банком Украины (НБУ) на 3,638 млрд грн - до 13,514 млрд грн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Согласно консолидированной отчетности банковской системы за II квартал, больше всех рефинанса вернул государственный Ощадбанк (2,019 млрд грн).На втором месте ПриватБанк (1,685 млрд грн).
Укргазбанк сократил долг на 39,8 млн грн, а Укрэксимбанк - на 527 тыс. грн.
Идея Банк и Місто Банк нарастили задолженность по рефинансу на 72 млн грн и 34 млн грн, соответственно.
До этого Ощадбанк сообщал, что полностью погасил кредиты рефинансирования, выданные НБУ.
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