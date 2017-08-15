Из банка Януковича в банк Порошенко перечислили еще 354 млн грн

В ноябре 2016 года из Всеукраинского банка развития в Международный инвестиционный банк перечислили еще 354 млн грн

В ноябре 2016 года из Всеукраинского банка развития (ВБР) Александра Януковича в Международный инвестиционный банк (МИБ) президента Петра Порошенко перечислили 354 млн грн. Об этом пишет Finbalance, ссылаясь на определение Печерского районного суда Киева от 24 июля.



Издание напоминает, что до этого стало известно о перечислении 313 млн грн в январе 2017 года.



Суд удовлетворил ходатайство следователей полиции и в рамках уголовного производства по фактам сомнительного кредитования ВБР территориальных подразделений "Укрзалізниці в 2013-2014 годах. Суд предоставил право осуществить в МИБе выемку документов, касающихся счетов Европейской факторинговой компании развития, Аграрно-инвестиционного фонда, ТЭК Холдинга, компаний Ангел-2008, Элизир, Оболонские зори.



Следствие установило, что в период с 1 января 2013 года по 30 июня 2014 года должностные лица ВБР с целью незаконного получения банком государственных средств, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы в нарушение процедуры привлечения кредитов, незаконно выдали ряду госпредприятий кредиты на сумму более 2,5 млрд грн.



С целью легализации этих средств сотрудники банка разместили их на депозитных счетах, оформленных на подставных лиц (33 работников этого финучреждения), а также на счетах 12 подконтрольных юридических лиц. Затем деньги перечислили на счета компании Аскор-Инвест. Установлено, что 21 ноября 2016 года на счет Аскор-Инвеста в МИБе были зачислены безналичные средства на общую сумму 353,53 млн грн.

Часть из этих средств через Аграрно-инвестиционный фонд перечислены на счет Европейской факторинговой компании развития в МИБе.



Также в судебных постановлениях уточняется, что часть средств со счета Аскор-Инвеста в банке Порошенко перечислили на счета ТЭК Холдинга и компаний Ангел-2008, Элизир, Оболонские зори в этом же банке.



На прошлой неделе Янукович-младший подал иск против Национального банка Украины о возмещении убытков.



В начале марта Генеральная прокуратура и Госфинмониторинг заблокировали операции с деньгами Януковича-младшего во Всеукраинском банке развития (ВБР).



До этого Печерский суд снял арест с 312,5 млн грн, которые поступили в Международный инвестиционный банк.



Средства из ВБР в МИБ были перечислены 10 января. Позднее в Международном инвестиционном банке сообщили, что перевод средств не был согласован и что сразу же после зачисления средств на счета, об аресте которых упоминали СМИ, банк сообщил Государственной службе финансового мониторинга о финансовых операциях клиента.



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