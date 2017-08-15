Промфинбанк намерен уйти с рынка

15 сентября акционеры Промфинбанка рассмотрят вопрос о прекращении банковской деятельности финучреждения

Акционеры Промышленно-финансового банка на собрании 15 сентября намерены рассмотреть вопрос прекращения банковской деятельности финучреждения. Об этом сообщает пресс-служба.



Согласно повестке собрания, акционеры рассмотрят вопрос о прекращении осуществления банковской деятельности банка без прекращения юридического лица, а также утвердят план прекращения деятельности.



"На этапе перехода, в течение 6 месяцев банк полностью рассчитается со своими клиентами, юридическими и физическими лицами по текущим и срочным обязательствам, и продолжит деятельность как финансовая компания, основным направлением которой будет кредитования. В настоящее время в банке уже аккумулировано достаточно средств для полного расчета", - сообщает пресс-служба.



Промфинбанк основан в 1997 году. Его владельцем является Владимир Матицын.



На 1 апреля по размеру активов Промфинбанк занимал 73 место (385,4 млн грн) по классификации НБУ среди 90 действующих банков.



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