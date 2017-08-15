Межбанк закрылся котировками доллара 25,57/25,59

Во вторник, 15 августа, торги по доллару США открылись котировками 25,61/25,63, к закрытию котировки составили 25,57/25,59

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,57, максимальные - 25,61. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,585, максимальные - 25,63.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4269/0,4277, к закрытию котировки составили 0,4259/0,4266.

Торги по евро начались с котировок 30,0379/30,0588, к закрытию котировки составили 29,9347/29,9582.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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