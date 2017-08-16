Курсы валют НБУ на 16.08.2017
16.08.2017 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 3 копейки
На 16 августа НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2559,8280 грн за $100;
3006,2620 грн за 100 евро;
4,2716 грн за 10 руб РФ.
На 15 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2563,0682 грн за $100;
3023,6516 грн за 100 евро;
4,2861 грн за 10 руб РФ.
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