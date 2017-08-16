Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 3,87 коп - до 25,7370 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,55 грн, минимальный курс продажи - 25,65 грн.
Средний курс покупки евро упал на 13,43 коп и составляет 29,7270 грн, средний курс продажи упал - на 12,87 коп до 30,2737 грн. Продать евро дороже можно за 29,85 грн, купить дешевле - за 30,1 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,891 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,2 коп до 4,333 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,4790
|
25,7370
|
0,3891
|
0,4333
|
29,7270
|
30,2737
|
Медиана
|
25,5000
|
25,7250
|
0,4100
|
0,4300
|
29,7500
|
30,2500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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