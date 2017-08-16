Средства Фонда гарантирования за июль выросли на 1,6 млрд грн

На 1 августа средства, аккумулированные Фондом гарантирования вкладов, составили 14,8 млрд грн

Общая сумма средств, которые аккумулировал Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), на 1 августа составила 14,79 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.



Поступления от регулярного сбора за первые семь месяцев текущего года составили 2,49 млрд грн.



Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление фонда после вступления в силу закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", в рамках выплаты гарантированного возмещения состоянию на 1 августа составила 87,49 млн грн.



Фонд отмечает, что подал почти 4,5 тыс. заявлений в правоохранительные органы о выявленных во время работы в неплатежеспособных банках и банках, которые ликвидируются, фактов нарушения законодательства на общую сумму свыше 429,83 млрд грн.



По состоянию на 1 августа в реестре ФГВФЛ насчитывается 91 банк-участник.



На 1 июля активы фонда составляли 13,2 млрд грн.



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