Банки увеличили кредитование физлиц - НБУ
Гривневые кредиты банков физическим лицам в первом полугодии выросли на 13,4% (с учетом переноса на баланс ПриватБанка операций Р2Р), приток депозитов физических лиц в банки также ускорился. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает в отчете на официальном сайте.
"Рост портфеля кредитов физическим лицам свидетельствует о восстановлении аппетита банков к кредитованию после длительного перерыва. Розничное кредитование продолжит расти и в дальнейшем благодаря повышению доходов населения и сохранению потребительской уверенности", - отмечает НБУ.
В то же время основным сдерживающим фактором для стремительного восстановления кредитования бизнеса в НБУ называют слабую защиту прав кредиторов, которая вызывает высокий уровень кредитных рисков в корпоративном секторе.
Объем нового кредитования бизнеса во втором квартале в целом по системе был незначительным. Кредиты в гривне выросли за квартал на 2,2%, или на 9,1 млрд грн.
"Большую часть прироста составили займы, полученные отдельными государственными монополиями в июне. Выросли кредитные портфели бизнеса в отдельных крупных банках с иностранным капиталом, но эти кредиты преимущественно краткосрочные, предоставленные на финансирование текущей деятельности", - сообщает регулятор.
Всего за первое полугодие валовой корпоративный кредитный портфель уменьшился на 2,3%, или на19,2 млрд грн, в результате списания и погашения кредитов в валюте. В то же время чистые кредиты корпораций сократились на 7,9% после формирования резервов несколькими крупными банками.
Доля неработающих кредитов в системе выросла в течение второго квартала на 2,6 п.п., до 57,7%.
Приток гривневых средств населения в банки ускорился с 9 млрд грн в первом квартале до 16 млрд грн во втором квартале. В то же время объем средств бизнеса уменьшился под действием двух причин: конфискации средств прежней власти на счетах государственных банков и выплаты дивидендов отдельными государственными предприятиями. В целом депозиты клиентов занимают 74,3% пассивов банковской системы и остаются основой ее фондирования.
Нацбанк также отмечает снижение процентных ставок, но меньшими темпами, чем раньше. Во втором квартале процент по годовым гривневым вкладам населения сократился на 0,8 п.п. до 15,6% годовых. Ставки по долларовым депозитам снизились до 4% годовых. Как следствие, дешевело и кредитование бизнеса. При этом стоимость корпоративных кредитов уменьшалась более низкими темпами, чем депозитные ставки.
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