ЕЦБ разрешил Минфину получить долю в латвийском ПриватБанке
Европейский Центральный Банк дал согласие на получение государством Украина в лице Министерства финансов квалифицированного участия в АО ПриватБанк (Латвия). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Получение квалифицированного участия - результат приобретения государством Украина ПАО КБ ПриватБанк, который является крупнейшим прямым акционером ПриватБанк (Латвия) с долей 46,54%.
Комиссия рынка финансов и капитала Латвии и Европейский Центробанк провели оценку соответствия ПриватБанка (Украина) критериям, определенным Директивой ЕС о требованиях к капиталу и положением общих рекомендаций по квалифицированному участию.
ПриватБанк был национализирован 18 декабря 2016 г. Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура проводит досудебное расследование по делу о доведении ПриватБанка до банкротства.
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