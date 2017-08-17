Не прошло и полгода. Банковский сектор вернулся к убыткам

Кто тянет банковскую систему вниз. LIGA.net изучила банковскую отчетность за второй квартал

Банковская система вновь работает в минус. За 6 месяцев этого года 20 банков заработали 10,07 млрд грн чистого убытка. Этого с лихвой хватило, чтобы перекрыть совокупную прибыль оставшихся 70 финучреждений. Общий итог за первое полугодие - минус 1,85 млрд грн. В первом квартале 2017 года банки получили 5,09 млрд грн прибыли.

LIGA.net разбиралась, о чем говорят цифры из сводного отчета НБУ по всем украинским банкам.

Убыточные гиганты

"Главной причиной ухудшения финансового результата стал рост отчислений банками в резервы - до 12,5 млрд. грн во втором квартале 2017. Большую часть из них сформировали двое - ПриватБанк и Проминвестбанк" - отмечалось в сообщении Нацбанка, посвященном публикации фирезультатов.

Убыток Привата действительно потянул вниз общие результаты остальных госбанков. Полугодие они (в первую очередь, прибыльные Ощад, Укрэксим, Укргазбанк) закончили с прибылью в 1,1 млрд грн. Приват принес группе итоговый убыток в 1,8 млрд. То же касается и банков с иностранным капиталом: без учета Проминвестбанка они показали совокупную прибыль 3,7 млрд грн, с ПИБом - убыток 1,1 млрд грн.

Кроме Привата и ПИБа убыток свыше 1 млрд грн показал только ВТБ Банк. Все остальные убыточные финучреждения закончили полугодие с убытками не больше 375,9 млн грн (у Укрсоцбанка). Минимальный убыток показал банк Траст-Капитал - минус 490 000 грн за шесть месяцев.

"ПИБ и ВТБ - это дочки российских госбанков, которым задолжали в том числе и наши народные избранники. Оба банка активно борются в судах за свои права кредитора, но им не всегда это удается" - говорит член исполкома Украинского общества финаналитиков Виталий Шапран.

Оба банка годами показывают минус по портфелю, но операционно и ПИБ и ВТБ прибыльны. Хронический отрицательный результат вызван только новыми отчислениями в резервы, уверен Шапран. Участники рынка на права анонимности отмечают: некоторые платежеспособные заемщики российских банков сейчас умышленно прекращают обслуживать свои обязательства, понимая, россияне прано или поздно покинут украинский рынок.

Вторая причина плохих показателей "россиян" - заниженная оценка безнадежной части кредитного портфеля в прошлые годы. Банкам приходится компенсировать ее за счет увеличения резервов, что приводит к постоянному убытку. "В свое время эти банки делали слишком мало отчислений в резервы. Теперь приходится догонять" - отмечает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

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Дополнительное давление на банки оказывает и нововведение НБУ о правилах оценки кредитного риска (351 постановление Нацбанка), которое действует с февраля этого года. Его суть в том, чтобы банки формировали резервы не только под существующую, но и под новую задолженность сразу, а не по факту 90-дневной просрочки, как было раньше. Плюс к этому НБУ ужесточил трактовку NPL-кредита.

"Мы поменяли само определение неработающего кредита. Теперь таким считается долг, по которому, во-первых, идет просрочка на 90 дней и больше, и во-вторых, когда состояние заемщика таково, что взыскать долг без изъятия залога невозможно", - отмечал ранее глава департамента финстабильности НБУ Виталий Ваврищук.

Участники рынка не спешат делать выводы о влиянии 351 постановления на работу банков, поскольку общее покрытие кредитного портфеля резервами за полгода почти не изменилось - сейчас это 40%. "Но учитывая довольно строгое отношение НБУ к вопросу плохих кредитов, крупным банкам, веротяно, придется генерировать резервы пока они не покроют не только явные, но и предполагаемые убытки от NPL-долга", - рассказал LIGA.net менеджер одного из крупных банков.

Второй вариант работы с плохой задолженностью для больших банков - реструктуризация корпоративных кредитов, отмечает финансовый директор Укрсоцбанка Сергей Ермаков. Но, как правило, это решает лишь малую часть проблемы. Тот же Укрсоц до сих пор страдает из-за плохого качества кредитного портфеля и другого выхода, кроме как идти на реструкутризацию и избавляться от непрофильных активов, в банке не видят.

Проблемы маленьких

За полгода новые правила привели не только к увеличению резервов крупными игроками, но и к проблемам с капиталом у более мелких банков, отмечает аналитик Альпари Максим Пархоменко. "Переоценка активов в рамках 351 постановления искривляет саму статистику, - говорит Пархоменко. - Размер капитала, который исходит из стоимости их активов, ранее был достаточен, он покрывал все риски банков. Теперь его не хватает".

На фоне требований НБУ о минимальном регулятивном капитале часть банков впервые за несколько кварталов стала показывать убытки.

В категории небольших таких банков несколько - Мотор-Банк, БТА Банк, Скай Банк, Альпари Банк и Первый инвестиционный банк(PINBank). Мисто Банк, Агропросперис Банк, БМ Банк (принадлежит российскому ВТБ) и Правэкс-Банк показывают убытки, как минимум, с середины 2015 года.

Для многих этот год был напряженным: из верхней четверки только PIN и БТА Банк задолго до дедлайна НБУ выполнили обязательный минимум по капиталу в 200 млн. Остальным пришлось сложнее: Мотор-Банк получил госрегистрацию нового капитала уже после 12 июля (крайний срок докапитализации). Альпари Банк не сделал этого до сих пор - в реестре юрлиц на момент публикации капитал банка зафиксирован на уровне 122 млн грн. Кроме него минимум не выполнили Кредит Оптима Банк, Рассчетный центр (принадлежит НБУ), банк Портал, Поликомбанк, Айбокс Банк и банк Центр.

С одной стороны, убыточность небольших банков говорит о необходимости резервировать риски. Малым финучреждениям сложнее найти хорошего заемщика. Из-за этого все существующие и тем более новые кредиты приходится покрывать резервами без оговорок. С другой стороны, резкие убытки свидетельствуют о проблемах с операционной деятельностью. Участники рынка негласно констатируют: таким финучреждениям сейчас трудно быть прибыльными. Чтобы привлекать крупных заемщиков, им не хватает капитала. Работать только на транзакционном бизнесе или уходить в сторону розницы, вроде кэш-кредитования, им тоже непросто - нужны серьезные вложения. Сейчас собственников небольших банков больше волнует вопрос, где за год взять еще 100 млн грн под следующий этап обязательной докапитализации.

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Резервы под кредитные риски могли вызвать убытки разве что в случае с БТА Банка, по Мотору и Альпари Банку отчислений в резервы не было, говорит Паращий. "Скорее там другие причины - падение процентных доходов и рост операционных затрат" - поясняет он.

"Процентные доходы" включают в себя не только кредиты, но и проценты по ценным бумагам, в том числе государственным - ОВГЗ и депсертификатам НБУ. Среди четверки убыточных "малышей" самые большие портфели госценных бумаг были у Мотора и БТА Банка, рассказывает Виталий Шапран. Доходность по ОВГЗ и депсертификатам за последние полгода постепенно снижались вместе с учетной ставкой НБУ (с 14 до 12,5%). По данным Нацбанка, если зимой одно-двухлетние ОВГЗ можно было привлечь на вторичном рынке со средней доходностью в 16-18% годовых, то в июне (последний месяц второго квартала) средний купон по ним снизился до 13-15%.

Вычислить долю ценных бумаг в структуре "процентных" портфелей банков из отчетности, которую публикует Нацбанк, невозможно, отмечает Паращий. Если до кризиса проценты по кредитам приносили банкам около 90% дохода, то сейчас эта цифра снизилась до 73%, отмечалось в июньском "Отчете о финансовой стабильности" НБУ. В госбанках ситуация изменилась еще глубже: ценные бумаги дают им около 40% пассивного дохода.

Сомнительный учет

С основным источником процентного дохода у банков проблемы: за полгода совокупный нетто-портфель кредитов в системе сократился с 538,7 млрд грн в начале года до 512 млрд - в конце июня. Минус по юрлицам еще больше - 33,5 млрд. Логика у этих изменений та же - новые правила резеревирования плюс фактор ПриватБанка, считают опрошенные LIGA.net аналитики.

"Нетто-портфель - это виртуальная цифра, которая после изменения правил начисления резервов мало что показывает, - говорит Виталий Шапран. - Важно сколько процентов в квартал банк может выбить из своего кредитного портфеля".

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В нетто-кредитном портфеле указаны только работающие задолженности. Совокупный размер кредитов на балансе банка нужно оценивать в привязке к статье "резервы под обесценивание обязательств клиентов". В реальности банки сократили свои портфели (то есть не зарезервировали кредиты, а закрыли их, например, через переуступку финкомпаниям, как это сделали ОТП Банк и Правэкс или посредством списания с баланса после того, как NPL-долг был на 100% покрыт резервами) на 20,1 млрд. Больше всего балансы чистили 4 банка: ПИБ, ВТБ, Сбербанк и ING - на них пришлось 26,6, млрд грн, поясняет Александр Паращий из Concorde Capital.

"Отдельно, около 9 млрд грн падения по системе (и 3 млрд по четырем банкам) можно объяснить укреплением гривни по отношению к доллару, - говорит Паращий. - Непосредственно рост резервов - 12,9 млрд, в основном из-за ПриватБанка, который зарезервировал 28,6 млрд". На рынке объем валютных кредитов в системе оценивают примерно в 40% от общего портфеля.

Оценить качество кредитных портфелей украинских банков по-прежнему сложно из-за проблемы учета. В своих показателях банки нередко отображают еще не погашенные проценты. "Желательно чтобы банк показывал свой процентный доход кассовым методом. Мы не знаем, отображает ли банк то, что он реально получил от заемщика. Возможно, это только начисленные, но не уплаченные проценты" - отмечает Виталий Шапран.