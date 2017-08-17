Курсы валют НБУ на 17.08.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 3 копейки

На 17 августа НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2557,2720 грн за $100;

2994,5655 грн за 100 евро;

4,2870 грн за 10 руб РФ.



На 16 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2559,8280 грн за $100;

3006,2620 грн за 100 евро;

4,2716 грн за 10 руб РФ.



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