Официальные курсы банковских металлов на 17.08.2017

Нацбанк Украины установил на 17 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 325476,79 грн;

серебро - 4265,53 грн;

платина - 243452,29 грн;

палладий - 226830,03 грн.

Напомним, на 16 августа были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 325174,95 грн;

серебро - 4323,55 грн;

платина - 247791,35 грн;

палладий - 230896,49 грн.

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