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НБУ утвердил положение об электронной подписи

17.08.2017 08:50
Правление НБУ утвердило положение об электронной подписи в банках. Новая норма вступает в силу 17 августа
Фото: пресс-служба НБУ

Правление Национального банка Украины (НБУ) утвердило положение о применении электронной подписи в банковской системе Украины.

Положение определяет виды электронной подписи, которые применяются в банковской системе Украины, устанавливает требования по применению каждого из видов электронной подписи, а также требования к созданию и хранению электронных документов в банковской системе.

Реализация норм этого документа будет способствовать уменьшению себестоимости банковских продуктов, повышению качества, удобства и скорости обслуживания банками своих клиентов, считают в НБУ.

Положение вступает в силу сегодня, 17 августа.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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