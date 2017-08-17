НБУ утвердил положение об электронной подписи
Правление Национального банка Украины (НБУ) утвердило положение о применении электронной подписи в банковской системе Украины.
Положение определяет виды электронной подписи, которые применяются в банковской системе Украины, устанавливает требования по применению каждого из видов электронной подписи, а также требования к созданию и хранению электронных документов в банковской системе.
Реализация норм этого документа будет способствовать уменьшению себестоимости банковских продуктов, повышению качества, удобства и скорости обслуживания банками своих клиентов, считают в НБУ.
Положение вступает в силу сегодня, 17 августа.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
7099
-
6705
-
5043
-
3535
-
2950