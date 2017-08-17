НБУ утвердил положение об электронной подписи

Правление НБУ утвердило положение об электронной подписи в банках. Новая норма вступает в силу 17 августа

Правление Национального банка Украины (НБУ) утвердило положение о применении электронной подписи в банковской системе Украины.



Положение определяет виды электронной подписи, которые применяются в банковской системе Украины, устанавливает требования по применению каждого из видов электронной подписи, а также требования к созданию и хранению электронных документов в банковской системе.



Реализация норм этого документа будет способствовать уменьшению себестоимости банковских продуктов, повышению качества, удобства и скорости обслуживания банками своих клиентов, считают в НБУ.



Положение вступает в силу сегодня, 17 августа.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.