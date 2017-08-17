Котировки доллара на межбанке опустились до 25,49/25,51

В четверг, 17 августа, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,54/25,56*, к 12:00 котировки составили 25,49/25,51

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,49, максимальные - 25,54. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,51, максимальные - 25,56.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4294/0,4302, к 12:00 котировки составили 0,4305/0,4312.



Торги по евро начались с котировок 30,0222/30,0432, к 12:00 котировки составили 29,9099/29,9283.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.