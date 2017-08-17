Руководителя отделения банка приговорили к пяти годам тюрьмы
Руководителя отделения банка во Львовской области приговорили к пяти годам заключения. Об этом Национальная полиция сообщает на официальной странице в Facebook.
Оперативники выяснили, что в течение нескольких лет руководство одного из отделений банка организовало схему завладения средствами финучреждения и его вкладчиков.
"Директор отделения от имени клиентов банка открывала депозитные счета и подписывала от их имени заявления о переводе средств. В дальнейшем деньги оказывались на ее карточных счетах. По такой схеме злоумышленнице удалось завладеть 2,7 млн грн", - сообщает Нацполиция.
Руководителя отделения признали виновной в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3,4,5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины . Она приговорена к лишению свободы сроком на пять лет (с испытательным сроком три года) с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на два года и штрафа в размере 3,4 тыс. грн.
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