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Руководителя отделения банка приговорили к пяти годам тюрьмы

17.08.2017 14:59
Руководителя отделения банка во Львовской области приговорили к пяти годам заключения за присвоение средств банка
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Руководителя отделения банка во Львовской области приговорили к пяти годам заключения. Об этом Национальная полиция сообщает на официальной странице в Facebook.

Оперативники выяснили, что в течение нескольких лет руководство одного из отделений банка организовало схему завладения средствами финучреждения и его вкладчиков.

"Директор отделения от имени клиентов банка открывала депозитные счета и подписывала от их имени заявления о переводе средств. В дальнейшем деньги оказывались на ее карточных счетах. По такой схеме злоумышленнице удалось завладеть 2,7 млн грн", - сообщает Нацполиция.

Руководителя отделения признали виновной в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3,4,5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины . Она приговорена к лишению свободы сроком на пять лет (с испытательным сроком три года) с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на два года и штрафа в размере 3,4 тыс. грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги
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