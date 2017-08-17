Руководителя филиала Укрэксимбанка задержали на взятке

Глава филиала Укрэксимбанка получал взятки за незаконное отчуждение имущества и содействие в сдаче в аренду

Руководителя филиала государственного Укрэксимбанка задержали на взятке и незаконном отчуждении имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.



Банкир задержан на взятке в сумме 60 тыс. грн. Как сообщает прокуратура, он получил эти деньги от субъекта хозяйствования за содействие в передаче в аренду целостного имущественного комплекса, принадлежащего банку.



Прокуратура зафиксировала еще один эпизод противоправной деятельности этого человека: получение $10 тыс. за незаконное отчуждение имущества, которое находилось на ответственном хранении в Укрэксимбанке.



Следственные действия продолжаются.



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