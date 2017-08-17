 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.47  25.73   EUR:  29.72  30.28
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Руководителя филиала Укрэксимбанка задержали на взятке

17.08.2017 17:06
Глава филиала Укрэксимбанка получал взятки за незаконное отчуждение имущества и содействие в сдаче в аренду
Фото: Getty Images

Руководителя филиала государственного Укрэксимбанка задержали на взятке и незаконном отчуждении имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Банкир задержан на взятке в сумме 60 тыс. грн. Как сообщает прокуратура, он получил эти деньги от субъекта хозяйствования за содействие в передаче в аренду целостного имущественного комплекса, принадлежащего банку.

Прокуратура зафиксировала еще один эпизод противоправной деятельности этого человека: получение $10 тыс. за незаконное отчуждение имущества, которое находилось на ответственном хранении в Укрэксимбанке.

Следственные действия продолжаются.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Укрэксимбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров