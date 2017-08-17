Межбанк закрылся котировками доллара 25,505/25,525

В четверг, 17 августа, торги по доллару США открылись котировками 25,54/25,56, к закрытию котировки составили 25,505/25,525

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,49, максимальные - 25,54. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,51, максимальные - 25,56.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4294/0,4302, к закрытию котировки составили 0,4292/0,4298.

Торги по евро начались с котировок 30,0222/30,0432, к закрытию котировки составили 29,8510/29,8642.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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