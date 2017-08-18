Официальные курсы банковских металлов на 18.08.2017

Нацбанк Украины установил на 18 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 327795,62 грн;

серебро - 4341,19 грн;

платина - 245626,72 грн;

палладий - 228537,42 грн.

Напомним, на 17 августа были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 325476,79 грн;

серебро - 4265,53 грн;

платина - 243452,29 грн;

палладий - 226830,03 грн.

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