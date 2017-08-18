Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 18 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 3,63 коп до 25,4153 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,20 коп - до 25,6677 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,5 грн, минимальный курс продажи - 25,55 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,83 коп и составляет 29,6280 грн, средний курс продажи упал - на 11,10 коп до 30,1677 грн. Продать евро дороже можно за 29,8 грн, купить дешевле - за 30,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,882 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп до 4,339 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,4153 25,6677 0,3882 0,4339 29,6280 30,1677 Медиана 25,4100 25,6600 0,4100 0,4350 29,6500 30,1900



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.