Котировки доллара на межбанке опустились до 25,485/25,50

В пятницу, 18 августа, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,505/25,525*, к 12:00 котировки составили 25,485/25,50

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,485, максимальные - 25,505. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,50, максимальные - 25,525.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4300/0,4309, к 12:00 котировки составили 0,4289/0,4294.



Торги по евро начались с котировок 29,9326/29,9535, к 12:00 котировки составили 29,9321/29,9497.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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