Межбанк закрылся котировками доллара 25,485/25,50

В пятницу, 18 августа, торги по доллару США открылись котировками 25,505/25,525, к закрытию котировки составили 25,485/25,50

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,485, максимальные - 25,505. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,50, максимальные - 25,525.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4300/0,4309, к закрытию котировки составили 0,4289/0,4295.

Торги по евро начались с котировок 29,9326/29,9535, к закрытию котировки составили 29,9244/29,9421.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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