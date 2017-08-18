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НБУ одобрил присоединение Экспресс-банка к Индустриалбанку

18.08.2017 18:01
НБУ выдал разрешение на присоединение Экспресс-банка к Индустриалбанку по упрощенной процедуре

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил разрешение на реорганизацию путем присоединения Экспресс-банка к Индустриалбанку по упрощенной процедуре. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

Предварительный вывод о согласовании проекта плана реорганизации Экспресс-банка к Индустриалбанку путем присоединения по упрощенной процедуре регулятор предоставил 14 июля.

В результате реорганизации Индустриалбанк станет правопреемником всех прав и обязанностей Экспресс-банка в отношении его клиентов, партнеров и контрагентов.

Индустриалбанк вступит в права по переданным ему активам, включая права по договорам поручительства. Кроме того, ему перейдут обязанности должника по требованиям кредиторов (вкладчиков) по переданным обязательствам без необходимости внесения изменений в соответствующие договоры.

В феврале председатель правления Индустриалбанка Михаил Букреев заявил об объединении двух банков. План реорганизации был утвержден в начале августа. , а также определили состав правления объединенного финучреждения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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