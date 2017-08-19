Банк Тигипко получит часть активов банка Новый

ФГВФЛ передаст ТАСкомбанку часть активов и обязательств банка Новый

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) принял решение о заключении договора с ТАСкомбанком о передаче ему части активов и обязательств неплатежеспособного банка Новый. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



С 18 августа фонд приостановил выплаты вкладчикам Нового для завершения технологического цикла формирования перечня вкладчиков.



ТАСкомбанку передадут все права и обязанности перед кредиторами и вкладчиками банка Новый по возврату денежных средств и уплаты процентов по договорам банковского счета/вклада.



Принимающему банку будут переданы все обязательства перед 1-8 очередями кредиторов, а также часть обязательств перед 9-й очередью кредиторов.



На конец II квартала в банке у юрлиц было депозитов на 347,82 млн грн, у физлиц - 43,72 млн грн. Субдолг составлял 129,25 млн грн. Кредиты физлицам были выданы на 996 тыс. грн, юрлицам - 207,61 млн грн. Ценных бумаг до погашения было на 131,63 млн грн, инвестиционной недвижимости на 101 млн грн.



Гарантированных вкладов в банке было на 36 млн грн (3 тыс. клиентов).



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